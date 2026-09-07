Iveco, parte oggi l'OPA da 3,82 miliardi di euro di Tata Motors finalizzata al delisting

I dettagli

(Teleborsa) - Parte oggi, 7 settembre, e andrà avanti fino al 26 ottobre l'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa da Tata Motors su tutte le azioni ordinarie emesse di Iveco Group , a un prezzo pari a 14,10 euro (cum dividend). L'offerta, che valorizza Iveco per un importo pari a 3,82 miliardi di euro, è finalizzata al conseguimento dell'acquisizione del 100% delle azioni e del delisting da Euronext Milan.



Il CdA di Iveco all'unanimità supporta l'operazione, raccomanda agli azionisti di Iveco di aderire all'offerta e raccomanda agli azionisti di votare a favore delle deliberazioni relative all'offerta in occasione dell'assemblea straordinaria, che si terrà il 16 ottobre 2026. Exor , il principale azionista di Iveco Group, si è irrevocabilmente impegnata a sostenere l'offerta e a portare in adesione la propria partecipazione, rappresentativa di circa il 27,06% delle azioni ordinarie e del 43,19% di tutti i diritti di voto.



L'offerta è soggetta ad alcune usuali condizioni, tra cui il raggiungimento di una soglia minima di adesione pari al 95% delle azioni, che sarà automaticamente ridotta all'80% qualora gli azionisti approvino la delibera back-end in occasione dell'assemblea straordinaria.



L'offerta riunisce due realtà caratterizzate da portafogli prodotti e competenze altamente complementari e da una sostanziale assenza di sovrapposizioni sotto il profilo industriale e geografico, dando vita a un'entità più solida e diversificata, con una significativa presenza globale e vendite superiori a 590 mila unità all'anno. Insieme, Iveco e il business dei veicoli commerciali di Tata Motors generano ricavi complessivi pari a circa 21 miliardi di euro, distribuiti tra Europa (46%), India (32%), Sud America (8%) e resto del mondo (14%), con posizioni di rilievo nei mercati emergenti dell’Asia e dell’Africa.



"L'avvio dell'offerta pubblica di acquisto rappresenta un'importante tappa nel percorso di integrazione tra due organizzazioni altamente complementari, accomunate da un forte impegno verso l'eccellenza, l'innovazione e il successo dei clienti - ha detto Girish Wagh, CEO di Tata Motors - Combinando i rispettivi punti di forza, competenze e presenza sul mercato, abbiamo l'opportunità di creare un'impresa nel settore dei veicoli commerciali più solida e maggiormente competitiva a livello globale, meglio posizionata per servire i clienti, investire nelle tecnologie del futuro e generare valore sostenibile per tutti gli stakeholder".

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