Milano 7-set
52.230 0,00%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 0,00%
Londra 7-set
10.822 0,00%
Francoforte 7-set
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Petrolio a 92,81 dollari alle 19:30

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Petrolio a 92,81 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 92,81 dollari per barile alle 19:30.
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