Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
La giornata del 7 settembre chiude piatta per indice spagnolo, che riporta un -0,14%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20.122, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19.850,3. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.393,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)