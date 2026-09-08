Milano 17:35
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Dow Jones 19:59
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

La giornata del 7 settembre chiude piatta per indice spagnolo, che riporta un -0,14%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20.122, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19.850,3. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.393,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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