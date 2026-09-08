Barclays incrementa target price su Diasorin e Recordati

(Teleborsa) - Barclays ha alzato il target price su Diasorin a 70 euro per azione dai precedenti 60, confermando la raccomandazione "Underweight", e su Recordati a 55 euro per azione dai precedenti 50, confermando il giudizio "Equal Weight".



Le revisioni sono contenute in un report sul settore farmaceutico europeo, su cui il broker mantiene una visione complessivamente neutrale entrando nel 2027, sebbene ora con un orientamento più cauto, mentre in precedenza aveva un orientamento positivo, dato il minor potenziale di sviluppo di farmaci in fase avanzata nel 2027 (circa 50 miliardi di dollari di potenziale picco di sviluppo) rispetto al 2026 (circa 75 miliardi di dollari), una crescita del fatturato leggermente più lenta nel 2027 (7%) rispetto al 2026 (8%), e con il settore che si avvicina alla scadenza dei brevetti (circa 70 miliardi di dollari nel 2031 e circa 50 miliardi di dollari nel 2032).



Barclays prevede quindi un anno più tranquillo per quanto riguarda lo sviluppo di farmaci in fase avanzata per le Large-Cap e un anno di crescita leggermente più lento per le Large-Cap, considerando il Biotech/Mid-Cap/Specialty come il sottosettore preferito e prevedendo inoltre che il settore delle Scienze della Vita sovraperformerà in termini relativi.

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