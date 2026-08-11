Leonardo: RBC avvia copertura con Outperform, Barclays alza target price

(Teleborsa) - Oggi sono arrivati numerosi spunti sul settore europeo della difesa da parte di alcune importanti banche d'affari. Guardando all'Italia, Barclays ha alzato il prezzo obiettivo per Leonardo a 73 euro per azione (dai precedenti 69 euro), confermando la raccomandazione "Overweight". Inoltre RBC ha avviato la copertura su Leonardo con una raccomandazione "Outperform" e un target price di 70 euro per azione.



RBC ha avviato la copertura anche su BAE Systems (Sector perform e TP a 2200 pence), CSG (Sector perform e TP a 18 euro), Thales (Outperform e TP a 330 euro).



Barclays ha alza il rating di Saab a "Overweight" da "Underweight" con prezzo obiettivo a 740 SEK da 545, avviato la copertura su Babcock International (Overweight e TP a 1380 pence), CSG (Underweight e TP a 19 euro) e Kongsberg Groups (Overweight e TP a 440 NOK).



Inoltre, Berenberg ha abbassato il prezzo obiettivo su CSG a 25 euro per azione (da 30 euro) con rating "Buy" confermato e JPMorgan ha abbassato il prezzo obiettivo per CSG a 27,50 euro per azione (da 34 euro) con rating "Overweight" confermato.





Condividi

```