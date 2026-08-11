Barclays spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Nuovo spunto rialzista per la holding bancaria inglese , parte del FTSE 100 , che guadagna bene e porta a casa un +0,39%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Barclays presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 5,18 sterline, con stop loss impostato a quota 5,064 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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