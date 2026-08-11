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Barclays spinge al rialzo

Finanza
Barclays spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Nuovo spunto rialzista per la holding bancaria inglese, parte del FTSE 100, che guadagna bene e porta a casa un +0,39%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Barclays presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 5,18 sterline, con stop loss impostato a quota 5,064 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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