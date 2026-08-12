Diasorin crolla in fondo al Ftse Mib, pesa il downgrade di UBS
(Teleborsa) - Seduta in netto calo per Diasorin, che cede il 3,8% attestandosi a 73,68 euro e scivolando in fondo al FTSE MIB (+0,1%).
Ad alimentare le vendite è il downgrade sul titolo da parte di Ubs che ne ha tagliato il giudizio da neutral a sell e il target price da 66 a 55 euro.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati diagnostici, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di DiaSorin classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 74,55 Euro e primo supporto individuato a 73,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 76,07.
```