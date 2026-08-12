Diasorin crolla in fondo al Ftse Mib, pesa il downgrade di UBS

(Teleborsa) - Seduta in netto calo per Diasorin , che cede il 3,8% attestandosi a 73,68 euro e scivolando in fondo al FTSE MIB (+0,1%).



Ad alimentare le vendite è il downgrade sul titolo da parte di Ubs che ne ha tagliato il giudizio da neutral a sell e il target price da 66 a 55 euro.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' azienda produttrice di apparati diagnostici , che fa peggio del mercato di riferimento.



L'esame di breve periodo di DiaSorin classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 74,55 Euro e primo supporto individuato a 73,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 76,07.

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