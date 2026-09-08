Milano
17:35
52.177
-0,10%
Nasdaq
20:04
29.569
+0,08%
Dow Jones
20:04
52.896
-0,97%
Londra
17:35
10.812
-0,10%
Francoforte
17:35
26.008
0,00%
Martedì 8 Settembre 2026, ore 20.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,34%)
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,34%)
Il Nasdaq-100 esordisce a 29.645,18 punti
In breve
,
Finanza
08 settembre 2026 - 15.33
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,34%, a quota 29.645,18 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,25%)
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,04%)
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,27%)
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%
Argomenti trattati
USA
(320)
·
Nasdaq 100
(83)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,08%
Altre notizie
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,50%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,19%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,72%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,18%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,31%
Guide
Piattaforme di investimento: come scegliere tra costi, sicurezza, ordini e regime fiscale
Una piattaforma di investimento consente di comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificati e derivati.
leggi tutto