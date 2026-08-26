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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,27%)
Il Nasdaq-100 esordisce a 29.130,77 punti
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Finanza
26 agosto 2026 - 15.33
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L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto -0,27%, a quota 29.130,77 in apertura.
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