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Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,99% alle 08:20
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08 settembre 2026 - 08.20
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Tokyo, in perdita dello 0,99% alle 08:20, tratta in ribasso a 65.739,45 punti.
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