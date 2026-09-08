Milano 7-set
52.230 0,00%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
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Londra 7-set
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Francoforte 7-set
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Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,07% alle 04:50)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 66.445,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,07% alle 04:50)
Tokyo passa di mano con un trascurabile +0,07% alle 04:50 e scambia a 66.445,13 punti.
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