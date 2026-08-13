Maersk alza guidance 2026 dopo secondo trimestre in forte crescita

(Teleborsa) - Maersk , colosso danese del trasporto marittimo, ha comunicato che la domanda globale di trasporti e logistica è rimasta resiliente durante il secondo trimestre 2026. A causa dell'interruzione dei flussi di traffico nello Stretto di Hormuz, le merci in arrivo nel Golfo sono state reindirizzate verso porti alternativi e attraverso rotte di trasporto interne, con la capacità di trasporto marittimo interessata rapidamente riallocata su altre rotte commerciali in crescita. La crescita è stata particolarmente forte per le importazioni in Africa, Nord America e America Latina, sostenuta dal continuo slancio delle esportazioni dall'Estremo Oriente, in particolare dalla Cina. Le tariffe spot del trasporto marittimo sono aumentate significativamente, spinte dalla domanda, dal crescente squilibrio dei flussi commerciali, dalla capacità limitata e dalla crescente congestione portuale in Europa, Medio Oriente, costa orientale del Sud America e Africa occidentale.



Maersk ha sfruttato queste condizioni di mercato per aumentare i volumi in tutti i segmenti e ha registrato una solida performance finanziaria nel secondo trimestre, con un fatturato in crescita del 20% su base annua, passando da 13,1 miliardi di dollari a 15,8 miliardi di dollari. Il trasporto marittimo è stato il principale motore di tale crescita, con un incremento del fatturato di 2 miliardi di dollari. L'EBITDA è salito a 3 miliardi di dollari da 2,3 miliardi di dollari, l'EBIT è aumentato a 1,6 miliardi di dollari da 845 milioni di dollari e il margine EBIT ha raggiunto il 10%. L'utile è sostanzialmente raddoppiato a 1,3 miliardi di dollari.



"Il secondo trimestre è stata l'ennesima conferma della nuova era di elevata volatilità in cui siamo entrati - ha detto il CEO Vincent Clerc - La forte e diffusa domanda proveniente dall'Estremo Oriente dal 2024 ha determinato flussi commerciali significativamente più squilibrati, con volumi che mettono a dura prova la capacità delle infrastrutture terrestri. Dai porti al trasporto terrestre, stiamo assistendo a un aumento della congestione e a interruzioni in diverse aree geografiche. La capacità del nostro team globale di cogliere le opportunità in questi mercati difficili ci ha permesso di registrare una crescita significativa dei volumi e degli utili in tutte le nostre divisioni, portando a un sostanziale rialzo delle nostre previsioni per l'intero anno".



Maersk ha migliorato le previsioni finanziarie per l'intero 2026, che si basano su una crescita dei volumi del mercato globale dei container per l'intero anno 2026 di circa il 4%. Maersk ora prevede un EBITDA sottostante compreso tra 10,5 e 12,5 miliardi di dollari (in precedenza 8-10 miliardi di dollari), un EBIT sottostante compreso tra 4,5 e 6,5 miliardi di dollari (in precedenza 2-4 miliardi di dollari) e un free cash flow positivo (in precedenza almeno -1,5 miliardi di dollari).

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