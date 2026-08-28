Carburanti, Mimit: benzina ancora sopra i due euro, diesel 2,131

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 28 agosto - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,014 euro/litro per la benzina e 2,131 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,095euro/litro per la benzina e 2,206 euro/litro per il gasolio.



"Il caro-carburanti rischia ora di produrre un effetto domino sui prezzi al dettaglio, trasferendo i maggiori costi dei trasporti sui listini di beni e servizi". Lo afferma il Codacons in un comunicato. Secondo l'Associazione "in un Paese come l'Italia, dove oltre l'80% del trasporto terrestre delle merci avviene su gomma, l'aumento del prezzo del gasolio determina inevitabilmente maggiori costi per l'autotrasporto e la distribuzione.



di essere scaricati, in tutto o in parte, sui consumatori finali attraverso aumenti dei prezzi nei negozi e nei supermercati. Il pericolo riguarda in particolare i prodotti alimentari e i beni di largo consumo, caratterizzati da una filiera che comporta numerosi spostamenti su gomma, dalla produzione fino ai punti vendita". "Dopo la stangata alla pompa, i cittadini rischiano quindi di subire una seconda stangata al momento di fare la spesa - afferma il Codacons -. L'aumento dei carburanti non colpisce soltanto chi utilizza un'automobile, ma può propagarsi all'intera economia attraverso l'incremento dei costi di trasporto e distribuzione".



(Foto: David ROUMANET / Pixabay)

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