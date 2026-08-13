Hapag-Lloyd, utile semestrale in calo per maggiori costi da blocco dello Stretto di Hormuz

(Teleborsa) - Hapag-Lloyd , colosso tedesco del trasporto marittimo, ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con un EBITDA in leggera crescita a 829 milioni di dollari (712 milioni di euro) rispetto ai 820 milioni dello stesso trimestre dell'anno precedente. L'EBIT è sceso a 176 milioni di dollari (150 milioni di euro) da 189 milioni, mentre l'utile è diminuito a 83 milioni di dollari (71 milioni di euro) dai 306 milioni di un anno fa.



"Dopo un inizio 2026 insoddisfacente, con utili influenzati da interruzioni operative, i volumi e le tariffe spot sono aumentati significativamente nel secondo trimestre - spiega la società - Questo andamento positivo è stato trainato principalmente dalle forti esportazioni dall'Asia e dal miglioramento della domanda statunitense, che hanno contribuito a compensare i significativi costi aggiuntivi di circa 600 milioni di dollari registrati nel secondo trimestre a causa del conflitto in Medio Oriente".



Nel segmento Liner Shipping, i ricavi hanno raggiunto i 5,7 miliardi di dollari (4,9 miliardi di euro) nel secondo trimestre del 2026, sostenuti da maggiori volumi di trasporto pari a 3,5 milioni di TEU (secondo trimestre 2025: 3,4 milioni di TEU). Il costo medio del trasporto merci è aumentato del 9% su base annua, raggiungendo i 1.475 dollari USA per TEU (secondo trimestre 2025: 1.354 dollari USA per TEU). L'EBITDA è sceso a 773 milioni di dollari USA (664 milioni di euro), mentre l'EBIT è calato a 153 milioni di dollari USA (131 milioni di euro), principalmente a causa del blocco dello Stretto di Hormuz, che ha comportato costi aggiuntivi per carburante, assicurazione, stoccaggio, deviazione dei servizi e trasporto terrestre.



Nel segmento Terminal e Infrastrutture, i ricavi sono aumentati a 191 milioni di dollari USA (165 milioni di euro) nel secondo trimestre del 2026, grazie al consolidamento completo, per la prima volta, dell'attività container di J M Baxi e alla forte crescita dei volumi in America Latina. L'EBITDA è salito a 55 milioni di dollari USA (47 milioni di euro), mentre l'EBIT si è attestato a 21 milioni di dollari USA (18 milioni di euro).



"Il secondo trimestre è stato migliore del primo, grazie a tariffe spot significativamente più elevate e a una domanda robusta - ha dichiarato il CEO Rolf Habben Jansen - La nostra rete Gemini si è dimostrata resiliente e ha continuato a sovraperformare il mercato, stabilendo il punto di riferimento del settore in termini di affidabilità delle corse. Inoltre, il business dei terminal continua a crescere e sta acquisendo sempre maggiore rilevanza strategica, supportato da un elevato volume di traffico e da investimenti in nuove infrastrutture. Nella seconda metà del 2026, continueremo a concentrarci sulla crescita sia del trasporto marittimo di linea che del business dei terminal, mantenendo al contempo una rigorosa disciplina dei costi per migliorare ulteriormente le nostre performance finanziarie".



Sulla scia dei risultati del secondo trimestre e del miglioramento del mercato, il 13 luglio le previsioni sugli utili per l'intero anno 2026 sono state riviste al rialzo. Si prevede che l'EBITDA di gruppo si attesti tra 2,7 e 3,7 miliardi di dollari (tra 2,3 e 3,2 miliardi di euro) e l'EBIT di gruppo tra 0,1 e 1,1 miliardi di dollari (tra 0,1 e 1,0 miliardi di euro).

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