Francoforte: andamento rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia chimica tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,48%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.





Lo studio di Lanxess presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 15,35 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 15,87. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 15,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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