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Francoforte: brillante l'andamento di Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Lanxess
Avanza la compagnia chimica tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.
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