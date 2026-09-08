Milano
17:35
52.177
-0,10%
Nasdaq
20:18
29.585
+0,14%
Dow Jones
20:18
52.882
-1,00%
Londra
17:35
10.812
-0,10%
Francoforte
17:35
26.008
0,00%
Martedì 8 Settembre 2026, ore 20.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
Migliori e peggiori
,
In breve
08 settembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rialzo marcato per la
compagnia chimica tedesca
, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
Francoforte: giornata depressa per Lanxess
Pesante sul mercato di Francoforte Lanxess
Titoli e Indici
Lanxess
+1,05%
Altre notizie
Francoforte: si concentrano le vendite su Lanxess
Francoforte: sell-off per Lanxess
Francoforte: si concentrano le vendite su Lanxess
Francoforte: brillante l'andamento di Lanxess
Francoforte: andamento rialzista per Lanxess
Francoforte: giornata depressa per Lanxess
Guide
Piattaforme di investimento: come scegliere tra costi, sicurezza, ordini e regime fiscale
Una piattaforma di investimento consente di comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificati e derivati.
leggi tutto