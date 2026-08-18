Milano 15:23
53.286 -0,56%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:23
10.746 +0,24%
Francoforte 15:23
26.220 -0,45%

Pesante sul mercato di Francoforte Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Francoforte Lanxess
In forte ribasso la compagnia chimica tedesca, che mostra un -4,65%.
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