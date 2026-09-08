Francoforte: Fresenius, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,93%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico tedesco rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Fresenius evidenzia un declino dei corsi verso area 43,84 Euro con prima area di resistenza vista a 45,77. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 42,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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