Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 20:20
29.586 +0,14%
Dow Jones 20:20
52.890 -0,98%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Francoforte: scatto rialzista per Fresenius

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scatto rialzista per Fresenius
Brilla la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che passa di mano con un aumento del 3,93%.
Condividi
```