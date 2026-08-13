Francoforte: risultato positivo per Fresenius
(Teleborsa) - Bene la compagnia attiva nel settore farmaceutico, con un rialzo dell'1,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresenius rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso farmaceutico tedesco. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 48,07 Euro. Primo supporto visto a 47,33. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 46,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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