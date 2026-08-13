Francoforte: risultato positivo per Fresenius

(Teleborsa) - Bene la compagnia attiva nel settore farmaceutico , con un rialzo dell'1,99%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresenius rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso farmaceutico tedesco . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 48,07 Euro. Primo supporto visto a 47,33. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 46,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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