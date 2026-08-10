Fresenius, Fitch rivede al rialzo l'outlook a Positivo e conferma il rating BBB-

(Teleborsa) - Fitch ha rivisto al rialzo l'outlook di Fresenius , colosso tedesco dei servizi medicali, da Stabile a Positivo, confermando al contempo il rating a lungo termine "BBB-".



La revisione dell'outlook riflette il rafforzamento del profilo operativo e creditizio di Fresenius a seguito della separazione di Fresenius Medical Care e del riorientamento verso le attività principali Helios e Kabi, che, secondo le previsioni dell'agenzia di rating, aumenteranno il margine di indebitamento al di sotto del rating "BBB-".



Il margine di free cash flow (FCF) al netto dei dividendi rimane debole, il che non consente un rating più elevato. L'outlook positivo offre il tempo necessario per valutare la traiettoria e la sostenibilità della crescita degli utili con lo sviluppo del business dei biosimilari, la relativa generazione di flussi di cassa e l'aderenza del management alla propria politica finanziaria e alle priorità di allocazione del capitale, dopo un periodo di focalizzazione interna.

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