Indicazioni rialziste per Prologis

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Seduta negativa per la società attiva nella distribuzione industriale , tra i componenti dell' S&P-500 , che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,73%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 137,3 USD, Prologis è molto appetibile con stop loss impostato a quota 65,06 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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