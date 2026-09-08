Intel corre a Wall Street, rumours su prossimo rialzo dei prezzi delle CPU
(Teleborsa) - Forti acquisti sulle azioni Intel che, al momento, guadagnano oltre il 9% a Wall Street. A spingere il titolo sono i rumour riportati da DigiTimes secondo cui il produttore di chip sarebbe pronto ad aumentare i prezzi delle CPU per PC di circa il 10% all'inizio di ottobre, dopo la serie di rialzi dei prezzi iniziata alla fine del 2025.
Inoltre, l'andamento di Intel beneficia della promozione da parte di Northland da Market Perform a Outperform, con un target price di 120 dollari.
In tutto in una seduta già molto positiva per i semiconduttori in scia alla view ottimistica di Citi sul settore dei chip.
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