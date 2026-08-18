Intel scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il principale produttore di chip , che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,23%.



Lo scenario su base settimanale di Intel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo del colosso dei semiconduttori mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 98,46 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 94,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 102,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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