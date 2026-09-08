Parigi: positiva la giornata per Kering

(Teleborsa) - Bene la multinazionale del lusso , con un rialzo del 2,11%.



La tendenza ad una settimana di Kering è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del colosso del lusso mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 241,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 249,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 235,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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