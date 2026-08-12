Parigi: si concentrano le vendite su Kering
(Teleborsa) - Composto ribasso per la multinazionale del lusso, in flessione del 2,96% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kering, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso del lusso. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kering evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 279,9 Euro. Primo supporto a 272,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 269,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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