Milano 12:39
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Nasdaq 25-ago
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Dow Jones 25-ago
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Londra 12:39
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Francoforte 12:39
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Parigi: balza in avanti Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Kering
Apprezzabile rialzo per la multinazionale del lusso, in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.
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