Milano 15:22
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Dow Jones 17-ago
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Londra 15:22
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Parigi: giornata depressa per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Kering
Ribasso per la multinazionale del lusso, che presenta una flessione dell'1,83%.
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