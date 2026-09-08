Parigi: scambi negativi per Societe Generale

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big bank francese , che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Societe Generale rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo dell' Istituto di credito francese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 73,72 Euro. Supporto visto a quota 72,82. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 74,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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