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Parigi: scambi negativi per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Capgemini
Composto ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, in flessione del 2,65% sui valori precedenti.
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