Parigi: calo per Societe Generale
(Teleborsa) - Ribasso per la big bank francese, che presenta una flessione dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo dell'Istituto di credito francese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 72,65 Euro. Supporto stimato a 71,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 73,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```