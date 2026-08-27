Milano 15:07
52.618 -0,50%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 15:07
10.836 -0,39%
Francoforte 15:07
26.374 +0,33%

Parigi: seduta difficile per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: seduta difficile per Societe Generale
Ribasso scomposto per la big bank francese, che esibisce una perdita secca del 3,87% sui valori precedenti.
Condividi
```