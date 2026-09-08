Qualcomm tonica a Wall Street su annuncio partnership con Amazon per chip data center

(Teleborsa) - Seduta tonica per le azioni Qualcomm , in rialzo di circa il 3% a Wall Street, dopo che la società ha annunciato oggi una collaborazione pluriennale con Amazon per la produzione su larga scala di chip personalizzati per data center di intelligenza artificiale.



Le due aziende collaboreranno anche su soluzioni di connettività ottica ad alte prestazioni.



"Con l'accelerazione della domanda di intelligenza artificiale, le infrastrutture dei data center richiederanno progressi sia nel calcolo che nella connettività per offrire prestazioni superiori con maggiore efficienza", ha dichiarato Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm. "Qualcomm è lieta di collaborare con AWS su soluzioni personalizzate di silicio e connettività, mettendo a disposizione decenni di leadership nell'elaborazione avanzata e nel calcolo a basso consumo energetico, per offrire prestazioni rivoluzionarie e abilitare la prossima generazione di infrastrutture per l'IA."



"Questa collaborazione con Qualcomm Technologies si basa su una solida partnership preesistente e riflette il nostro impegno condiviso a superare i limiti del possibile", ha dichiarato Prasad Kalyanaraman, Vicepresidente di AWS. "Lavorando insieme su chip personalizzati e connettività avanzata, offriamo ai nostri clienti infrastrutture più performanti, efficienti ed economiche."











Condividi

```