Seco, partnership con Neura Robotics per soluzioni di Physical AI all'industria dei semiconduttori

(Teleborsa) - NEURA Robotics e SECO hanno annunciato una partnership strategica per industrializzare e scalare la Physical AI partendo dall'Europa. Nell'ambito della collaborazione, SECO lavorerà con NEURA alla progettazione, all'ingegnerizzazione e alla produzione di moduli elettronici di elaborazione per i robot cognitivi di NEURA, incluso l'umanoide 4NE1. I moduli integrano processori Qualcomm Dragonwing di Qualcomm Technologies e fanno parte della più ampia architettura di elaborazione distribuita di NEURA. La collaborazione riunisce competenze complementari: l'architettura di Physical AI e robotica di NEURA, che adotta le avanzate piattaforme di edge computing di Qualcomm Technologies, e le competenze di SECO nell'ingegneria embedded e nella produzione industriale.



Con SECO, NEURA acquisisce un solido partner europeo per il proprio ecosistema di Physical AI. SECO è già un solido partner dell'ecosistema Qualcomm Technologies e ha sviluppato diverse tipologie di piattaforme di calcolo per applicazioni industriali basate su processori Dragonwing. La progettazione e lo sviluppo di moduli di calcolo per i robot cognitivi di NEURA riuniscono tutte le principali tecnologie.



"Siamo orgogliosi di collaborare con NEURA sia all'industrializzazione delle sue piattaforme di robotica cognitiva sia all'applicazione della Physical AI al nostro ambiente industriale - ha commentato Max Mauri, CEO di SECO - Combinando le nostre solide competenze ingegneristiche e tecnologiche con l'architettura di Physical AI di NEURA e le avanzate piattaforme di calcolo di Qualcomm Technologies, possiamo creare soluzioni con un valore che va ben oltre una singola fabbrica o applicazione".

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