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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta rialzista quella per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 94,41.

Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 95,64, mentre il primo supporto è stimato a 91,94. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 99,33.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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