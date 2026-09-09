Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Seduta rialzista quella per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 94,41.
Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 95,64, mentre il primo supporto è stimato a 91,94. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 99,33.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)