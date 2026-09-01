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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo del 3,18%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 87,77. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 82,73. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 92,81.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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