Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 31/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo del 3,18%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 87,77. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 82,73. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 92,81.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)