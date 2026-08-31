Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Light Sweet Crude Oil, che in chiusura evidenzia un -0,1%.
L'analisi di breve periodo del greggio WTI mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 85,21 e supporto a 81,36. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 89,07.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)