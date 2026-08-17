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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 14/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Seduta vivace per il Light Sweet Crude Oil, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,40%.

Tecnicamente, il greggio WTI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 83,31, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,34. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 85,28.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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