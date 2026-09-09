Milano 14:47
51.643 -1,02%
Nasdaq 8-set
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Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:47
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Francoforte 14:47
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Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Retail
Si abbattono le vendite sul comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata a 955,57 punti, in forte calo del 2,87%.
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