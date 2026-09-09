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Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Retail
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09 settembre 2026 - 10.00
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Si abbattono le vendite sul
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, che continua la giornata a 955,57 punti, in forte calo del 2,87%.
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