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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Retail
Si muove in retromarcia il comparto vendite al dettaglio europeo, che scivola a 999,19 punti.
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