Milano 15:10
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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 982,99 punti.
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