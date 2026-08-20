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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Retail
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Si muove in retromarcia il
comparto vendite al dettaglio europeo
, che scivola a 995,83 punti.
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