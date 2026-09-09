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Francoforte: scambi al rialzo per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Hellofresh
Scambia in profit Hellofresh, che lievita dell'1,86%.
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