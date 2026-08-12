Francoforte: si concentrano le vendite su Hellofresh
(Teleborsa) - Composto ribasso per Hellofresh, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hellofresh più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Hellofresh ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,414 Euro. Supporto a 3,385. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,443.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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