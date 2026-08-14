Milano 12:03
53.719 +0,05%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
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Londra 12:03
10.767 -0,05%
Francoforte 12:03
26.485 +0,71%

Male Hellofresh sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Male Hellofresh sul mercato azionario di Francoforte
Pressione su Hellofresh, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,54%.
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