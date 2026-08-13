Francoforte: calo per Hellofresh

(Teleborsa) - Composto ribasso per Hellofresh , in flessione del 2,44% sui valori precedenti.



Il movimento di Hellofresh , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo di Hellofresh ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,468 Euro. Supporto a 3,283. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,653.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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