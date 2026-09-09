OPAS Telecom Italia, le adesioni superano il 10,6%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM risulta che oggi 9 settembre sono state presentate 60.438.173 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 182.520.764, pari al 10,6965% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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