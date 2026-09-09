Milano 15:03
51.786 -0,75%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 15:04
10.720 -0,85%
Francoforte 15:03
25.666 -1,31%

Parigi: movimento negativo per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Kering
Si muove verso il basso la multinazionale del lusso, con una flessione del 3,58%.
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