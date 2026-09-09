Milano 15:05
51.785 -0,75%
Nasdaq 8-set
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Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 15:05
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Francoforte 15:05
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Petrolio a 95,1 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 95,1 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 95,1 dollari per barile alle 11:30.
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